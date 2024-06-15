新品】URAWA REDS 浦和レッズ スタジャントート バッグ 観戦グッズ ...

●カラーレッド×ブラック×ホワイト●素材ウール 65%アクリル 35%●サイズ約H37×W30×D18cm持ち手40cm●原産国中国●定価8,820円●その他サイズは素人寸法の為、多少の誤差はご了承ください。神経質な方、完璧を求める方は購入をお控え下さい。他にもお品物を出品させていただいておりますのでよろしければご覧ください。#URAWAREDS#浦和レッズ#トートバッグ#大容量#タウンユース#カジュアル#ジム#ワークアウト#旅行#サッカー観戦#観戦グッズ#応援グッズ#ユニセックス#KIブランドバッグリーグ···J1種類···その他



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