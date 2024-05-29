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HyperX HX-MICQC-BK＋sony MDR-XB55 ブラック
商品番号 U11157161024
商品名

HyperX HX-MICQC-BK＋sony MDR-XB55 ブラック
ブランド名 ハイパー
特別価格 税込 4,100 円
在庫状況 あり

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商品詳細

HyperXHX-MICQC-BKKingstonTechnologyとsony有線イヤホン重低音モデルMDR-XB55:カナル型ブラックMDR-XB55Bのセット販売です。3ヶ月ほど使用していました。目立った傷や汚れはないです。#KingstonTechnology#HyperXHX_MICQC_BK種類···マイク
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