ZB1 トレカ テレ

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商品詳細
BOYSPLANETボイプラZEROBASEONEZB1ゼベワンファイナル生中継CGV映画館入場特典トレカソンハンビン即購入⭕こちら非公式品が多く出回っているかと思われますが、こちら当日自分自身で映画館で入手したものであり確実に正規品となっていますので、すり替え防止のため返品一切受付不可となります。
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