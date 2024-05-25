巾着 18　パッチワーク　アンティーク　　古布　絣　麻　和綿　ポーチ　刺し子　藍

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【巾着18】クラシックな平面仕立ての巾着です。絣模様の美しい麻の和古布と、細い綿糸で密度高く織られた濃紺の和古布を合わせました。手縫いの刺し子や閂は白い絹糸で。深い藍のなか小さく光ります。内布には柿渋染め-鉄媒染を施したデッドストックラミーリネンを使用。光によって色味が変化する灰茶色とシボ感が魅力的です。コットン糸で細かくステッチすることで、強度を上げつつアンティーク衣服の美しいステッチワークをイメージしています。素材 布-JapaneseantiqueIndigoCotton，JapaneseantiqueIndigoKasuri ×JapaneseRamieLinen(裏) 紐-JapaneseantiqueIndigoCotton 糸-IndigoCottton,Silk 寸法-縦23.5cm(外寸)/18.5cm(内寸) 横20cm＊布道具はそのままの価格でご検討お願いします。＊古い布や天然染めの布には、織りや染めのムラ・色落ち・色変化といった性質があります。これらの性質をご理解の上ご購入をお願いいたします。＊ゆうゆうメルカリ便に変更可能です。arts\u0026scienceアーツアンドサイエンスoutilkavalveritecoeurヴェリテクールsuzukitakayukiスズキタカユキnestrobeネストローブcosmicwonderコズミックワンダーjurgenlehlヨーガンレールbabaghuriババグーリアンティーク ビンテージ インディゴ民藝 民芸 古道具 古物 古布パッチワーク 絣 麻 藍染 柿渋染めコットン リネン シルク巾着 作家 手紡ぎ 手織り