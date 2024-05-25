  • こだわり検索
ショッピングガイド
はじめてのお客様へ
ご利用ガイド
品質とサービス
コンシェルジュに相談
FAXでのご注文
巾着 18　パッチワーク　アンティーク　　古布　絣　麻　和綿　ポーチ　刺し子　藍
商品番号 K98058451361
商品名

巾着 18　パッチワーク　アンティーク　　古布　絣　麻　和綿　ポーチ　刺し子　藍
ブランド名 Kvital
特別価格 税込 2,400 円
在庫状況 あり

在庫状況について


数量：

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)

返品・交換について

お気に入りに追加

お気に入り追加済

商品詳細

【巾着18】クラシックな平面仕立ての巾着です。絣模様の美しい麻の和古布と、細い綿糸で密度高く織られた濃紺の和古布を合わせました。手縫いの刺し子や閂は白い絹糸で。深い藍のなか小さく光ります。内布には柿渋染め-鉄媒染を施したデッドストックラミーリネンを使用。光によって色味が変化する灰茶色とシボ感が魅力的です。コットン糸で細かくステッチすることで、強度を上げつつアンティーク衣服の美しいステッチワークをイメージしています。素材　布-JapaneseantiqueIndigoCotton，JapaneseantiqueIndigoKasuri　　　×JapaneseRamieLinen(裏)　紐-JapaneseantiqueIndigoCotton　糸-IndigoCottton,Silk　寸法-縦23.5cm(外寸)/18.5cm(内寸)　　　横20cm＊布道具はそのままの価格でご検討お願いします。＊古い布や天然染めの布には、織りや染めのムラ・色落ち・色変化といった性質があります。これらの性質をご理解の上ご購入をお願いいたします。＊ゆうゆうメルカリ便に変更可能です。arts\u0026scienceアーツアンドサイエンスoutilkavalveritecoeurヴェリテクールsuzukitakayukiスズキタカユキnestrobeネストローブcosmicwonderコズミックワンダーjurgenlehlヨーガンレールbabaghuriババグーリアンティーク　ビンテージ　インディゴ民藝　民芸　古道具　古物　古布パッチワーク　絣　麻　藍染　柿渋染めコットン　リネン　シルク巾着　作家　手紡ぎ　手織り
http://narcologia.ru/goods/peroration207515.html
http://narcologia.ru/goods/perpetual819646.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming971392.html
巾着 18　パッチワーク　アンティーク　　古布　絣　麻　和綿　ポーチ　刺し子　藍
2023年最新】古布パッチワークポーチの人気アイテム - メルカリ
巾着 18　パッチワーク　アンティーク　　古布　絣　麻　和綿　ポーチ　刺し子　藍
www.haoming.jp - 巾着 刺し子、古布、藍染 価格比較
巾着 18　パッチワーク　アンティーク　　古布　絣　麻　和綿　ポーチ　刺し子　藍
綿麻古布パッチワーク刺し子かばん　藍 1
巾着 18　パッチワーク　アンティーク　　古布　絣　麻　和綿　ポーチ　刺し子　藍
シーチング デジタルプリント さららJAPAN
藍染め刺し子パッチ ...
巾着 18　パッチワーク　アンティーク　　古布　絣　麻　和綿　ポーチ　刺し子　藍
綿麻　古布パッチワーク刺し子かばん　藍
巾着 18　パッチワーク　アンティーク　　古布　絣　麻　和綿　ポーチ　刺し子　藍
ラリー カンバディア 巾着バッグ 巾着 巾着ポーチ バッグ ポーチ ...
巾着 18　パッチワーク　アンティーク　　古布　絣　麻　和綿　ポーチ　刺し子　藍
www.haoming.jp - 絣 スマホポーチ ハンドメイド No.2 価格比較
巾着 18　パッチワーク　アンティーク　　古布　絣　麻　和綿　ポーチ　刺し子　藍
古布 - ポーチ・巾着袋の人気通販 | minne 国内最大級のハンドメイド ...
巾着 18　パッチワーク　アンティーク　　古布　絣　麻　和綿　ポーチ　刺し子　藍
古布 - ポーチ・巾着袋の人気通販 | minne 国内最大級のハンドメイド ...
巾着 18　パッチワーク　アンティーク　　古布　絣　麻　和綿　ポーチ　刺し子　藍
MITSUGU SASAKI】アンティークリネン×染×古布 パッチワーク刺し子 ...
巾着 18　パッチワーク　アンティーク　　古布　絣　麻　和綿　ポーチ　刺し子　藍
2023年最新】毛糸ポーチの人気アイテム - メルカリ
巾着 18　パッチワーク　アンティーク　　古布　絣　麻　和綿　ポーチ　刺し子　藍
楽天市場】生地 和 綿 100% 日本製 武州藍 No.6015 布 コットン 無地 ...
巾着 18　パッチワーク　アンティーク　　古布　絣　麻　和綿　ポーチ　刺し子　藍
www.haoming.jp - 巾着 刺し子、古布、藍染 価格比較
巾着 18　パッチワーク　アンティーク　　古布　絣　麻　和綿　ポーチ　刺し子　藍
古布 - ポーチ・巾着袋の人気通販 | minne 国内最大級のハンドメイド ...
巾着 18　パッチワーク　アンティーク　　古布　絣　麻　和綿　ポーチ　刺し子　藍
ストールの通販 700点以上（ハンドメイド） | お得な新品・中古・未 ...

この商品をチェックした人は、こんな商品もチェックしています

ワイルドストロベリー にはこのような商品もございます

narcologia.ru