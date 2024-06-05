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daydream doll 1/4ボディ　SDM MSD フェアレディボディ
商品番号 K61971800119
商品名

daydream doll 1/4ボディ　SDM MSD フェアレディボディ
ブランド名 Kswirl
特別価格 税込 8,100 円
在庫状況 あり

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商品詳細

daydreamのフェアレディタイプのボディになります。イングリッシュローズスキンです。2020年の物になりますので、経年相応の黄変はあるものとお考えください。2022年購入のヘッドに使用していましたが、然程の違和感はありませんでした。私の主観になりますので、ご参考までに留めてください。微細なスレはありますが、キズ、色移りなどはなく、ゴムの緩みもありません。即購入OK
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