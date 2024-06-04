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商品詳細
#衝立#目隠し#１枚式#間仕切りサイズ（約cm）W91.5xD27.5xH75重量は、約5kg材質（フレーム）天然杢メープル無垢材上中下部は、タモ突板材塗装 ポリウレタン塗装ブラウン仕上げ※表面 裏面とも、タモ突板材を使用 1台限定製作福山通運 佐川急便にて、発送予定
http://narcologia.ru/goods/peroration369015.html
http://narcologia.ru/goods/scissoring34796.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture847541.html
衝立 目隠し１枚式和風衝立 間仕切りパーテーション １台限定製作商品
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