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衝立　目隠し１枚式和風衝立　間仕切りパーテーション　１台限定製作商品
商品番号 U83946278204
商品名

衝立　目隠し１枚式和風衝立　間仕切りパーテーション　１台限定製作商品
ブランド名 Uspare
特別価格 税込 17,220 円
在庫状況 あり

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商品詳細

#衝立#目隠し#１枚式#間仕切りサイズ（約cm）W91.5xD27.5xH75重量は、約5kg材質（フレーム）天然杢メープル無垢材上中下部は、タモ突板材塗装　ポリウレタン塗装ブラウン仕上げ※表面　裏面とも、タモ突板材を使用　1台限定製作福山通運　佐川急便にて、発送予定
http://narcologia.ru/goods/peroration369015.html
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