お花のガラスビーズ　フリーサイズリング

お花のビーズを3つ。それぞれ透明のガラスに2つの色が混ざりあうような、不思議な色のビーズです。その他、ホワイト、ブラック、クリアのビーズもガラスです。モチーフ部分の大きさは、1.5×2.5センチ。指先をおおう、小さなブーケのようになりました。リング台は後ろ側がオープンになっていて、お好きなサイズで、付けて頂けます。※。.:*:・'°☆ビーズをワイヤーで留めていますので、裏側にワイヤーが見えています。素材...ビーズ指輪号数...フリーサイズモチーフ...フラワー、花



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