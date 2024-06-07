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ゆ い
商品番号 L93280846587
商品名

ゆ い
ブランド名 Lvital
特別価格 税込 5,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

写真は実物でございますサイズ約：25*20cm※平置きでの素人採寸ですので多少の誤差はご了承くださいm(__)m付属品：保存用袋
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