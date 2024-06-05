Othello オセロ 2人掛け ソファー アンティーク

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございますロマンチックな雰囲気のクラシックスタイルレザーソファです。お手入れが簡単なPVCレザーにクラシカルなボタン締め加工が施され、ボリューム感と高級感を生み出します。美しいデザインの脚は簡単に取り外すことができ、ロータイプに調整可能です。部屋を圧迫しないコンパクトな2人掛け☆ご購入前に*北海道・沖縄・離島へは別途送料いただきます画像にてご確認を御願い致しますノークレーム・ノーリターンでお願いします。テイスト···アンティーク・クラシック、エレガント、モダン、姫系・フェミニン・ロマンチックカラー···ホワイト
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