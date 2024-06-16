★最終★新品#火風水〜沖縄・やちむん5寸ボウル

★最終お値下げ★〜沖縄やちむん 火風水〜★5寸ボウル(約15cm)深さ約4cm新品ひとつひとつ手作りで、伝統を守りつつ新しい模様やかたちのうつわを手掛ける作家さんの人気の作品です。※こちらは初期のもので、縁の染料が薄くなっているように感じますが比較的綺麗な方だと思います。普段使いに如何でしょうか。※目止め済み※即購入はお控えください。ご購入いただく前に、コメントをいただきますようお願いいたします。※ひとつひとつ手作りなので模様も少しずつ違います。※こちらは長期保存の為、染料の流れ、色むら、気泡などに加え、擦れや傷がございます。ご了承いただける方のご購入をお待ちしております。※緩衝材に包みダンボールでの発送になります。種類···スープボウル・カップ素材···陶磁器サイズ···小（直径：～17.9cm）形状···丸#火風水



新品#火風水〜沖縄・やちむん5寸ボウル | visualai.io



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