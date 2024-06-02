作家もの、手描き、小皿、豆皿、鳥、雀？

骨董市で買い求めた、作家ものの手書きの小皿です。#ヴィンテージ#レトロ#民芸#民藝#ビンテージ#インテリア#ライフスタイル#ファッション#民藝#北欧#marimekko#イッタラ#アラビア#HAY#北欧暮らしの道具店



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