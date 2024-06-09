大人かわいいインテリア 片肘2人掛けソファ

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ご覧いただきありがとうございます。必ずプロフィールのご確認をお願い致します。新品商品につきお値下げ不可です。他のフリマサイトでも販売しておりますので、購入の前に必ずコメントお願い致します。❁.。.:*:.。.✽.。.:*:.。.❁.。.:*:.。.✽.。.:*:.。.❁.。.【商品説明】くすみカラーを使用し、ベロア調で高級感のあるコンパクトソファ！ベッドのマットレスや高級ソファにも使用されるポケットコイルを搭載し、上質の座り心地と耐久性を兼ね備えております。ソファの脚は2種類から選べます。サイズ【商品サイズ】112x57.5x65cm【商品重量】17kg【梱包サイズ】111x58x51cm【梱包重量】18kgカラーホワイト＆ブラックグレー＆ブラックグリーン＆ブラックベージュ＆ブラックピンク＆ブラックホワイト＆ブラウングレー＆ブラウングリーン＆ブラウンベージュ＆ブラウンピンク＆ブラウン素材ポケットコイルポリエステル 100%その他日本製、完成品(脚のみ組立て)【注意事項】※ご覧のモニターやブラウザの設定、照明等により、画像と実物の色合いが、若干異なる場合が御座います。※送料無料！北海道は別途【1,500円】頂きます。※沖縄その他離島は送料が高額になりお見積りにお時間がかかる兼ね合いでお取り扱いができません。※こちらの商品は発送まで1週間前後お時間をいただいております。ご理解いただける方のみお願いいたします。SH-07-OKEL2P