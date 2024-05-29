【カリモク家具】オットマン

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カリモク家具のオットマンです。別ページにてソファを出品しておりますのでそちらと併せて購入をお願い致します。サイズ:横幅650奥行き550高さ390（mm）色:チャコールグレー使用期間:1年半ほど定価:68,000円程状態は比較的良いとは思いますが、あくまで中古品でありますのでその点はご理解をお願いします。#カリモク家具 #カリモク #ソファー #ソファ#レザーソファー