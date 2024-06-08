未使用保管品 ステンドグラス ランプ 照明 リンドウ おしゃれ アンティーク

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商品をご覧頂きありがとうございます。●メーカーCELESTECOMPANYセレストカンパニー●商品名StainedglassLampリンドESQ-412Amazonでは定価35200円で販売されています。●アイテムステンドグラスランプテーブルランプアンティークレトロおしゃれリビング寝室ベッドサイド花柄りんどうフラワー照明ルームライト●説明可愛いリンドウが素敵なデザインお部屋が花が咲いたように華やかにサイズW36×H47●付属品箱本体電球も1つお付けしますので、すぐにご使用になれます●コンディション傷や汚れなどありませんが写真をご確認の上、中古品であるということをご理解いただきご購入をお願いします。●梱包プチプチとリサイクルダンボールや巻きダンボール、ラップなど状況に合わせて梱包させて頂きます。●発送1日から2日の間で発送させて頂きます。こちらは未使用品ですが一度人の手に渡ったあくまで中古品になります。商品の評価は主観的な内容になりますのでご了承下さい。※こちらの商品は即購入歓迎です。※専用ページは特に設けておりませんので、お早めにご購入下さい。その他ご不明な点などございましたら、コメントからお問い合わせ下さい。返答はなるべく早くお答えさせて頂きます。どうぞ宜しくお願いします。ランプステンドガラススタンド照明ステンドグラスステンドランプリンドウ花りんどうスタンドライトテーブルランプフロアライト新築祝い開店祝い結婚祝い母の日お誕生日プレゼントフラワー