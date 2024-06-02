北欧 デンマーク dyrlund デューロン チーク無垢材 1人掛けソファ

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デンマークのdyrlund(デューロン)社製、高級木材であるチーク無垢材が使用された1人掛けソファです。深い色合いのチーク材とジャガード織りのボタニカル柄のファブリックとの相性も良くいい雰囲気です。別出品で1人掛けをもう1脚と3人掛けを出品しています。＜サイズ＞幅：705mm奥行き：740mm高さ：785mm座面の高さ：430mm＜状態＞フレームは経年変化程度で、美観を損なう大きなダメージは無く、シートも特に目立った傷みやヘタリもなく良好な状態です。＜配送＞・家具専門の「ヤマトらくらく家財宅急便」で配送します。 配送員がお届け先のご希望のスペースに設置致します。・直接の引き取りも可能です。 埼玉県川口市、鹿浜橋インター最寄りになります。＝＝＝コメント中でも他の方は購入可能です。即決の方優先となりますので、ご了承ください。下記検索用になります。Karimoku飛騨産業キツツキ柏木工condehouseカンディハウスカリモク秋田木工天童木工マルニ木工IDC大塚家具アンティーククラシックビンテージヴィンテージイタリアイギリスアメリカカントリー伊勢丹高島屋楢三越ブルージュドマー二モダンカッシーナイデーコンランシボネBoconceptボーコンセプトアメリカビンテージTruckドレクセルdrexelアクタスジャーナルスタンダード無印良品unicokartellhhstyleミッドセンチュリー松本民芸北海道民芸民藝和モダン柳宗理家具蔵マスターウォール応接骨董古道具北欧IDEEペリアン長大作渡辺力ウェグナーセンプレメトロクスdesedeB\u0026Bリグナknollノールminottiミノッティデンマーク匠大塚HAYヘイ