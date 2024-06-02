① リラックスフォーム RELAX FROM ３人掛けL字ソファ ネイビー ...

説明文見て分からない方は購入はお控え下さい❗⭐離島の方は事前にコメント下さい！２つの単品売りですが当然セット商品なので①、②の合計金額になります。購入したい方は①、②の２個を購入して下さい！たのメル便にて発送します！２個口での発送です。サイズが異なりますが同じ350サイズになります。①1500＋18500=20000円②1500＋18500=20000円合計40000円もし、東海周辺の方で直接引き取り可能であればコメント下さい！当方、岐阜県西濃地区在住です。カラー...ネイビーサイズ...3～3.5人掛け（171～200cm）



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