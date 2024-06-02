音抜けの良い、SELMER Tenor Sax E マウスピース

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あらゆるサックスにフィットし、他に類のないほどの人気で非常にあたたかく、幅広い豊かな音が特徴です。ディップ・オープニングが広いのでジャズ向きかと思われますセルマー、テナーサックスES80アクセサリー・パーツ···マウスピースレベル···中級者