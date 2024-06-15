お抹茶茶碗としても、煮物を入れても、ご飯を入れても使いやすいお茶碗です。２個セットで。写真は1〜3で一つの茶碗です。4〜6でもう一つのお茶碗です。なお、他のサイトにも出しておりますので、完売の場合はご了承下さい。ご返品はお断りしております。



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