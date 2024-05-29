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津軽　七々子塗　茶托　5客
商品番号 M30764487567
商品名

津軽　七々子塗　茶托　5客
ブランド名 Mspare
特別価格 税込 1,872 円
在庫状況 あり

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商品詳細

七々子塗の茶托　5客セットです。直径　約10.5cm薄紙に一枚づつ包んで保管してました。頂きもので使用した覚えはありませんが、保管していたもので確かじゃないので目立つ汚れや傷はないにしました。写真をご覧になってご了承下さる方にお願いいたします。写真の追加や質問などありましたらお気軽にどうぞ。発送はプチプチで包み動かないようにしてネコポスで送らせて頂きますのでよろしくお願いいたします。
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津軽　七々子塗　茶托　5客
津軽塗（七々子塗）バカ塗り・茶托・5客揃・No.230702-29・梱包サイズ60
津軽　七々子塗　茶托　5客
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