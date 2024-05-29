津軽　七々子塗　茶托　5客

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商品詳細
七々子塗の茶托 5客セットです。直径 約10.5cm薄紙に一枚づつ包んで保管してました。頂きもので使用した覚えはありませんが、保管していたもので確かじゃないので目立つ汚れや傷はないにしました。写真をご覧になってご了承下さる方にお願いいたします。写真の追加や質問などありましたらお気軽にどうぞ。発送はプチプチで包み動かないようにしてネコポスで送らせて頂きますのでよろしくお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/protein879834.html
http://narcologia.ru/goods/reboot547836.html
http://narcologia.ru/goods/passionate822613.html
津軽塗（七々子塗）バカ塗り・茶托・5客揃・No.230702-29・梱包サイズ60
津軽七々子漆茶托5枚組 茶托 朱塗茶托
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津軽七々子漆茶托5枚組 茶托 朱塗茶托
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津軽七々子漆茶托5枚組 茶托 朱塗茶托
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加】2026e 漆芸 むらた工芸 津軽塗 七々子塗 茶托 5客 共箱 / 漆器 漆 ...
津軽七々子漆茶托5枚組 茶托 朱塗茶托
津軽塗（七々子塗）バカ塗り・茶托・3枚セット・No.200809-23 ...
加】1848e 漆芸 津軽塗 七々子塗 茶櫃 茶托 5客 茶筒 急須台 茶匙 ...
津軽塗七子茶托-
津軽塗（唐塗）バカ塗り・茶托・5客揃・No.230226-19・梱包 ...
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津軽七々子漆茶托5枚組 茶托 朱塗茶托
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津軽七々子漆茶托5枚組 茶托 朱塗茶托
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