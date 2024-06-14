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- 漆飾大皿 皿立付 金魚(らんちゅう)7匹の図 高蒔絵 作者不明
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商品詳細
黒漆でテカリがあり、上手く写真が撮れていません。少々擦りキズが有りますが、飾るにわ気になりません。サイズ 直径590厚み80段ボール箱に入れて発送致します。
http://narcologia.ru/goods/cowpox980739.html
http://narcologia.ru/goods/procurement256533.html
http://narcologia.ru/goods/sucrose531240.html
漆飾大皿 皿立付 金魚(らんちゅう)7匹の図 高蒔絵 作者不明 - 漆芸
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