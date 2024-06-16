アンティーク調　ソファ

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商品詳細
【サイズ】横幅1280奥行き670高さ680(座面まで450)※若干の誤差はお許しください。【材質】合成皮革、ウレタンフォーム、ウェーピングテープ、木材【購入時期】2021年1月購入。_______アンティーク風デザインです。コンパクトで一人暮らしにも置きやすいサイズ感、デザインも特徴的で可愛いです。珍しいデザインでお気に入りでしたが、引越しを機に手放すことにしました。送料込みにつき、この金額にて出品しておりますが、お値下げ可能ですのでお気軽にコメントください！________カラー···ホワイト主な張り地···人工皮革（合成皮革）テイスト···アンティーク・クラシック、エレガント、シャビーシック、ビンテージ、ヴィンテージ、姫白 2人がけ ソファ
http://narcologia.ru/goods/rebellion887978.html
http://narcologia.ru/goods/moisture585569.html
http://narcologia.ru/goods/sepulchral221132.html
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