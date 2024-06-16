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チェスターフィールド　2人掛けソファ　紫　パープル
商品番号 R32679991942
商品名

チェスターフィールド　2人掛けソファ　紫　パープル
ブランド名 Rspare
特別価格 税込 19,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

未使用です。購入しましたが、部屋に合わなかったので、出品します。一度、搬入しておりますので、未使用に近いにしております。幅164×奥行90×高さ67cmヤマトの家財便で発送します。送料込みで発送しますが、北海道、沖縄はお問い合わせください。また、離島や地方など、家財便の非対応地域がありますので、地方の方はご確認ください。ソファーアンティークヨーロッパ英国こちらは、10月26日以降の発送になります。
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