京焼・清水焼 大丸北峰作 高倉観崖画 田舎夏越の図 菓子器 共箱 古物 ...

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商品詳細
高倉観崖【略歴】1884(明治17)年～1957(昭和32)年、大分市生まれ。本名孫三郎。観崖は号。大根の絵です。1901(明治34)年、京都市立美術工芸学校に入学し、竹内栖鳳、山元春挙等に学ぶ。表示内容に間違いがございましたら責任持ちまして速やかに対処させて頂きます。お受取り後48時間内にまずご一報お知らせ願います。
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