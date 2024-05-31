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ニトリ Nシールド 合成皮 革 ソファ 2人用
商品番号 P48398866581
商品名

ニトリ Nシールド 合成皮 革 ソファ 2人用
ブランド名 ニトリ
特別価格 税込 7,525 円
在庫状況 あり

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商品詳細

使用期間:4年●ニトリホームページよりカラーダークブラウンサイズ幅134×奥行80×高さ80cm素材合成皮革（Nシールド）重量約22kg座面高約44cm梱包サイズ幅116×奥行60×高さ44cm子どもが産まれ環境が変わったため手放すことにしました。喫煙者・ペットなし
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