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- ニトリ Nシールド 合成皮 革 ソファ 2人用
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商品詳細
使用期間:4年●ニトリホームページよりカラーダークブラウンサイズ幅134×奥行80×高さ80cm素材合成皮革（Nシールド）重量約22kg座面高約44cm梱包サイズ幅116×奥行60×高さ44cm子どもが産まれ環境が変わったため手放すことにしました。喫煙者・ペットなし
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