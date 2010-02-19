リボルテック どこでもいっしょ クロ ハロウィンバージョン

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商品詳細
即購入オーケーです(^-^)フィギュアはクロに少しスレがありますが、それ以外はきれいです。箱にはスレや汚れ等あります。あくまで中古ですので、細かなスレやキズ等、気にされない方のみ購入下さい。これからのハロウィンにぴったりだと思いますよ。通常2,3日で発送しますが、年末年始、祝日、土日等を挟む場合、発送～到着まで時間がかかる場合もありますので、予めご了承下さい。#フィギュア#アクションフィギュア#クロ#どこでもいっしょ#リボルテック#ハロウィン#キャラ#キャラクター
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