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断捨離セール！まとめて【ピンクの猫☆白サバトラ猫】セット☆福猫☆陶器製☆猫☆桃色
商品番号 Y82220484487
商品名

断捨離セール！まとめて【ピンクの猫☆白サバトラ猫】セット☆福猫☆陶器製☆猫☆桃色
ブランド名 Ysmall
特別価格 税込 7,152 円
在庫状況 あり

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商品詳細

・お値下げさせていただきました✨⚠️バラ売り不可・コレクションが増えてしまった為、泣く泣く里親様を探すことになりました。。。.°(ಗдಗ。)°.・購入後はガラスケース内で保管していました。【画像2〜3詳細】・猫の耳までのサイズ：高さ約10.5cm⚠️素人採寸の為、多少の誤差はご了承ください。・猫の重さ：約218g・画像の座布団もお付けします✨・座布団のサイズ：約11.5cm×約11.5cm⚠️素人採寸の為、多少の誤差はご了承ください。【画像4詳細】・陶器製です。・サイズ：長さ約8cm⚠️素人採寸の為、多少の誤差はご了承ください。#福猫#猫#猫の置物#猫インテリア#1点もの#ハンドメイド#桃色#陶器製#白サバトラ猫
http://narcologia.ru/goods/interconnect468070.html
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