NORDIKA NISSE トナカイ グレー マフラー ブラウン

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NORDIKANISSEトナカイグレーマフラーブラウンノルディカニッセトナカイ茶サイレントナイトシリーズエストニア製サイズ約8.5cm新品未開封です。自宅保管になりますので、神経質な方はご遠慮願います︎☺︎イメージ違い等、自己都合での返品は一切お受け出来ません。質問等ありましたらお気軽にコメントください。送料込みです。プチプチに包み、ゆうパケットポスト（段ボール梱包）で発送予定です。宜しくお願い致します︎☺︎昨年人気だった赤鼻のトナカイが、おしゃれをしてやってきました！粉雪をハラハラと振り撒いたような、きめ細かいブラウンの塗料が美しいトナカイ。サンタたちの相棒としてだけでなく、メインとしても飾っていただける作品に仕上がっています。北欧に昔から伝わる小さな妖精、ニッセ。こどもたちやおうちを守り、クリスマスの日にはサンタのお手伝いをします。あどけない表情は、見ているだけでほんわか優しいきもちにしてくれます。ひとつひとつ職人さんがこころをこめて手作りしています。※一点ずつ手作りの為、多少の個体差があります。予めご了承ください。クリスマス雑貨北欧インテリア