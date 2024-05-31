HOYAクリスタル　切子ペアグラス

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お皿/お椀/デザート食器···ペア(2つ)グラス/カップ/酒器···ペア(2つ)いただきもので使わずにしまってありました。箱内の布に経年の染みがあります。写真9枚目参照。気にならない方でお願いします。自宅暗所にて保管。