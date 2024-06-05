木箱 文箱 漆塗り？ アンティーク レトロ 高級 木製箱 木箱

数年前に知り合いから譲り受けたものですが、使用しないため出品致します。詳しいことはわかりません。箱の表面に擦れ傷などがあります。中古品ですので、ご理解のある方のみの購入をお願いします。高さ 約19cm横 約54.5cm奥行き 約26.5cm



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和製アンティーク 明治大正期 総ケヤキ材 漆塗り 透かし彫りの意匠と金の金具が目を惹く収納箱(木箱、小物収納)(R-048901)



和製アンティーク 明治大正期 総ケヤキ材 漆塗り 和の趣き溢れる雰囲気が魅力!透かし彫りの意匠が目を惹く収納箱(木箱、小物収納)(R-049387)



2023年最新】漆塗り文箱の人気アイテム - メルカリ



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アンティーク雑貨 漆絵 楠木材製 漆塗りが美しい高級な木箱(小箱・収納箱)



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