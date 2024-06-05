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木箱 文箱 漆塗り？ アンティーク レトロ 高級 木製箱 木箱
商品番号 A63723096873
商品名

木箱 文箱 漆塗り？ アンティーク レトロ 高級 木製箱 木箱
ブランド名 Asmall
特別価格 税込 1,776 円
在庫状況 あり

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商品詳細

数年前に知り合いから譲り受けたものですが、使用しないため出品致します。詳しいことはわかりません。箱の表面に擦れ傷などがあります。中古品ですので、ご理解のある方のみの購入をお願いします。高さ　約19cm横　約54.5cm奥行き　約26.5cm
http://narcologia.ru/goods/sepulchral665832.html
http://narcologia.ru/goods/insignificant479282.html
http://narcologia.ru/goods/response258042.html

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