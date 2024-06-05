銅製置物　水月観音座像　仏道具　美術品　インテリア置物

★トラブルを避ける為、質問など分からない事などがございましたら必ず入札前にお願い致します。 ★画像の商品はサンプルです。（使いまわし） ★お渡し商品によりまして画像と柄の位置が違います。 ★お渡し商品によりましてサイズが若干前後いたします。 ★紐につきましては、表面が剥離して下地が出ています。 カメラ撮影より色の表現が異なって見える場合もございますのでご了承ください。 ★ご入札後・ご落札後のキャンセルはお受けできません。



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