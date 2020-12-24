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｛即購入可｝ティファニー TIFFANY＆Co ガラス タンブラー ロゴ ペア
商品番号 S13551060078
商品名

｛即購入可｝ティファニー TIFFANY＆Co ガラス タンブラー ロゴ ペア
ブランド名 ティファニー
特別価格 税込 1,839 円
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商品詳細

｛即購入可｝K74　　ティファニーTIFFANY＆Coガラスタンブラーセットロゴペア※値引き交渉不可※箱に多少の汚れ等はあります。自宅保管の為保管時にできる若干の傷・汚れなどはございますので、ご理解いただける方のみご購入をお願い致します。発送方法：宅急便60＊お取引について＊　不規則な勤務のため、対応が遅くなる場合があります。　急ぎの対応ができません。　予めご了承の上、ご購入をお願いいたします。※ご購入者様都合での返品並びにキャンセルはお受けできません。グラス/カップ/酒器...ペア(2つ)素材...ガラス
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