大きなアート　テクスチャーアート大小2点＋ストーン　原画　ホテル　カフェ

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title「protectpolarbears」サイズF8(45.5cm×38.3cm×2.0cm）F3(27cm×22cm×1.5cm)キャンバスにアクリル絵の具、ペーパーペースト、ペイントシリーズで描いた大小アート2枚とストーンのお買い得な3点セットです！北極の溶けゆく氷をイメージした作品で、ストーンはホッキョクグマのイメージです(白く塗装をしています)。乾くと和紙のような、モルタルのような質感になる上質なペーパーペーストをたっぷり使って仕上げました。部屋でふと目に入る度にホワイトと優しいブルー、テクスチャーの融合が生み出す美しい世界に癒やされつつ、今、私達が地球を守るために何が出来るかを考えるきっかけになれたら嬉しいです。F8サイズはかなり大きめなので、一つでも存在感がありますが、左右や上下に並べて飾ったり、別々に玄関や廊下などお好きな場所に飾っても◎○裏面に紐を通すフックを両サイドに付けています。どちらも大変軽いので、画鋲やフック一つで掛けていただけます。○お使いのパソコンや携帯によって色が多少異なって見える場合がございます。○○○○○フォロー割引50円複数ご希望のお客様はご購入前にお知らせ下さいませ。少し割引致します。他のアート作品はこちらからご覧下さい↓#_m_artのアート作品#白の絵#ブルーの絵#シロクマ#北極熊#地球温暖化#地球環境#原画#ホテルライク#壁掛けアート#モダンアート#現代アート#インテリアアート#アクリル絵画#ホテルインテリア#キャンバスアート#アクリル絵の具#ジェッソ#モデリングペースト#癒し#カフェ#ショップ#レストラン #モデルルームテイスト...北欧,モダン,ナチュラル,レトロ,インダストリアル,西海岸・マリン風,和風,アジアン主な素材...布・ファブリック