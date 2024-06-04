リーリエの全力です！！

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商品詳細
ボックスパックシングル···シングル種類···ポケモンカード(ポケカ)レアリティ···SR
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リーリエの全力 | ポケモンカードゲーム公式ホームページ
リーリエの全力 SR | wic-capital.net
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