江戸期　 最上手古伊万里　 氷紋金彩窓絵皿　1客 A 難あり

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ご覧下さりありがとうございます。江戸期 最上手古伊万里 氷紋金彩窓絵皿 サイズ直径 約12cm高さ 約2.7cm*縁の金彩がほぼ取れています。*画像1枚目右側の方にニュウが入っています。ヒビより浅いです。アップ画像にてご確認をお願い致します。表面のニュウは目を凝らして見ないとわからないです。少し前にほぼ同じ柄行で中央の染付が鶴のものをお出ししました。こちらは亀になります。よく見ると鶴のものより少し凝った絵付けになります。大変細かい描き込みが素晴らしいお品物です。バランスのよいしっかりとした造りです。好きで集めて増え過ぎた和食器の中から使用頻度の低いお品物を出品する事にしました。京都、奈良、東京の骨董品店やこちらのサイトでお譲り頂いたお品物です。元々が転売目的ではなく自分自身が使用する為に購入しておりますので、下記のような時代なりの欠点はあまり気にしておりません。同じような考えの方に日々の食卓でお使い頂けたら、と思います。出品させて頂いているお品物は江戸期〜大正期のお品物です。窯傷、経年による擦れや変色、使用に問題ない程度のくっつき、高台の小アタリ釉薬ありの高台の削れ、黒点、突起物、ピンホール、裏側にシミなどが見られる事があります。現代の器と違い、僅かなゆがみやガタツキ、揃えの品でも個体差（大きさや形の微妙な違い、絵付けの位置や色合いの違い）が見られる場合もあります。しかしながら、口縁のワレ、カケはないものを出品致しております。また、ワレやカケを金継ぎや簡易金継ぎでお直ししている場合は明記致します。長々と書き連ねましたが、古い物、骨董アンティークにご理解のある方のご購入をよろしくお願いいたします。#骨董#アンティーク#古伊万里#豆皿#鍋島#江戸時代#幕末#明治#伊万里#銘々皿#色絵#オールドイマリ#膾皿