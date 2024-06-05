プランツスタンド　フラワースタンド　花台　什器　展示台　飾り台　木製　高92cm

個人的にオーダーメイドして作ってもらったのですが、使用しなくなったので出品します。飾り台として2、3回使用しただけなので美品です。色はオーク系に近い色味なので、インテリアとしても馴染みやすいです。リビングやショップなどの展示台や花台におススメです。アイビーなど垂れ下がる蔦系植物を置くことも可能なのでオシャレに飾れます。高さ91.5cm幅46.5cm台座面直径27cm



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