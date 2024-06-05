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プランツスタンド　フラワースタンド　花台　什器　展示台　飾り台　木製　高92cm
商品番号 C39929814230
商品名

プランツスタンド　フラワースタンド　花台　什器　展示台　飾り台　木製　高92cm
ブランド名 Csmall
特別価格 税込 5,995 円
在庫状況 あり

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商品詳細

個人的にオーダーメイドして作ってもらったのですが、使用しなくなったので出品します。飾り台として2、3回使用しただけなので美品です。色はオーク系に近い色味なので、インテリアとしても馴染みやすいです。リビングやショップなどの展示台や花台におススメです。アイビーなど垂れ下がる蔦系植物を置くことも可能なのでオシャレに飾れます。高さ91.5cm幅46.5cm台座面直径27cm
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http://narcologia.ru/goods/rebellion538678.html
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