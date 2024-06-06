本革　カウチソファ　【カウチ用】

◼️合計サイズが450センチを超えるため、カウチソファと2人掛けソファで分けて出品致します。◼️ご購入の方は必ず、それぞれをご購入下さい。◼️配送料 ¥25,400含まれております。カラー···ブラック写真の通りになります。【注意事項】■ノンリターン、ノンクレームでお願い致します。◼️目立った汚れはありませんが使用感はあるかもしれません。■中古になります。ご納得の上ご購入お願い致します。神経質、気になる方はご遠慮下さい。■丁寧に梱包させて頂きますが、万が一配送中での不具合、破損等での返品は不可になります。します。



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