r908r100 優雅なフォルム ロココ調シングルソファ オットマン セット

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ブラウンのフレームにエレガントな猫脚のデザインが美しいソファセットです。【シングルソファ１台・オットマン１台】■サイズ：(約) シングルソファ 幅81.0㎝ 奥行80.0㎝ 高さ95.0㎝ 座幅59.0㎝ 座奥52.0㎝ 座面高42.0㎝ オットマン 72.0㎝×53.0㎝ 高さ40.0㎝■状 態： 経年による若干のスレ、座面の汚れがございます。 オットマンをスツールのように使用された場合 クッションのヘタリが気になりますが、 足を置く分にはヘタリは気になりません。 その他、気になるダメージはございません。 クラシックでとても素敵なソファ＆オットマンです。詳細は写真でご確認ください。※神経質な方・完璧をお求めの方はご購入をお控えください。 商品写真に関しまして、PC環境や撮影状況等により色合いが実物と若干異なる場合がございます。また、サイズに関しましても若干の誤差が生じる場合がございます。ご理解・ご了承の上でのご購入をお願い致します。【発送方法】当方指定の配送業者※兵庫県より発送致します。※日時指定は配送業者との相談になります。※北海道・沖縄など一部配送対象でない地域がございます。 離島に関しましても配送出来兼ねる地域がございます。 コメント欄よりお問い合わせください。【営業時間・お休みについて】平日午前9：00～午後18：00までが営業時間となっております。土日・祝日は定休日となっております。週明け、もしくは翌平日のご連絡、商品発送になります。また長期休みの場合もございますので、ご対応が遅れることがあるかと思いますがご了承くださいますようよろしくお願い致しま#livinghouse_eclat#リビングハウス エクラ#人気#シングルソファ#オットマン#猫脚#ロココ調