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- 【長期保管】Victor ビクター犬 高さ約26cm 陶器置物
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商品詳細
Victorビクター犬高さ約26cm陶器置物の出品です。長期保管の為、傷や汚れございます。割れや欠けなどは見受けられません。梱包の際リサイクル材を使用させて頂きます。
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