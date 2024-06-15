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ニッパー犬 ビクター 陶器
商品番号 T64575262085
商品名

ニッパー犬 ビクター 陶器
ブランド名 ビクター
特別価格 税込 1,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

素材...陶器・磁器ビクター犬、約高さ25センチです。特に難はないと思いますが、古い物ですので、その点ご理解のある方よろしくお願いいたします。箱着いております。お値下げ交渉受け付けております(^^)管理番号:2507
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