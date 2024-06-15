犬の置き物ブルドッグ パグ　わんちゃん　わんこ　クリエイティブ　匿名発送

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かわいい犬の置物です クリエイティブな空間やお部屋のインテリアにもおしゃれですKARE好きにもおすすめです縦20cm横17cm高23cm素材 合成樹脂重量 708ｇ海外商品で新品でも多少のかすれや小さいキズがある場合がございます ご了承の上ご購入よろしくお願いします