MXR M104 Distortion+

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MXRのM104distortion＋です。外箱、付属品はなく本体のみになります。動作確認済みです。定価:15000円(税込)※以下サウンドハウスより引用。ランディ・ローズが愛用した、80年代を代表するディストーションの名機！ハードロック/へヴィメタルブームを支えた荒々しくパワフルな歪みです。定番のクラシックディストーション。軽いオーバードライブからファズっぽい歪みまで広範囲に対応。即購入OKです♪中古品であることをご理解頂いた上でご検討ください。#MXR#M104Distortion_#エフェクター#エレキギター