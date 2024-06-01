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【美品】三段トレー　プレート　スタンド　オブジェ　置物　インテリア　北欧　工芸
商品番号 D52223154204
商品名

【美品】三段トレー　プレート　スタンド　オブジェ　置物　インテリア　北欧　工芸
ブランド名 Dankle
特別価格 税込 5,120 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ステンレス製の三段トレースタンドです。未使用品です。ステンレス　#gesundのインテリア　商品はこちら#gesundの欧州商品はこちら#gesundの小物入れ　商品はこちら#gesundの陶器ガラス食器　商品はこちら自宅保管していたものなので、細かな傷はご了承ください。気になる方・神経質な方は購入をお控え下さい。状態を画像にて確認してからご購入の検討をお願いいたします。中古品の為、ご理解のある方のみお願いいたします。北欧　スウェーデン　ケーキ　スタンド　プレート　3段セット　アフタヌーンティー　フルーツ　トレー　皿　置物　ヨーロッパ　工芸品　美術品　オブジェ　インテリア　アンティーク　レトロ　フランス　ハンドメイド　北欧　お洒落　海岸風　シンプル　ベーシック　モダン　工芸品　イッタラ　アデリア　アート　芸術　手作り　一点物　丁寧な暮らし　シンプルな暮らし　Ea6902273
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