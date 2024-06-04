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希少　ガネーシュヒマール産　ヒマラヤ水晶
商品番号 D90677209821
商品名

希少　ガネーシュヒマール産　ヒマラヤ水晶
ブランド名 Dankle
特別価格 税込 11,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

２０年以上鉱物コレクションをしていましたが辞めることになり少しずつ放出してます。先端にクラスターがある希少なガネーシュヒマール水晶です。ずっと通っていたショップでコレクションしたもので自分が良いと思ったものばかりを集めました。ガネーシュヒマール産のヒマラヤ水晶となります。近年ガネーシュヒマール産の価格が高騰してますのでお早めにどうぞ。#ヒマラヤ水晶#水晶#緑泥石#クローライト#ガネーシュヒマール産#ガネッシュヒマール#パワーストーン#鉱物
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