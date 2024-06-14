リクシル　INAX　エコカラットプラス　サンティエ

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テイスト...北欧,モダン,ナチュラル,その他エコカラットプラスサンティエECP-630/STE1A5枚サイズ：606×303mmリクシルINAX新築工事の為使用しましたが、残りましたので出品させて頂きます。＊他のエコカラットも出品中です＊エコカラットは特に割れやすいので、、配送中に割れや欠けが生じる場合もございます。※配送中の破損には、対応いたしかねますので、ご理解の上、ご検討よろしくお願いいたします。#エコカラット#エコカラットプラス#DIY#タイル#インテリア#リフォーム#壁タイル#トイレ#玄関#リビング#LIXIL#リクシル#除湿#消臭