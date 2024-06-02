ピンクアメジスト✨　ジオード　ラフストーン　原石　クラスター

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ピンクアメジストのジオードクラスターになります✿*:・2017年にアルゼンチンで発見された新しいストーン…ピンクアメジスト❁⃘*.゜これまでの紫色のアメジストの概念を覆す、正に新種のクリスタル・:*+.\\((°ω°))/.:+こちらのお品はジオードになっており、ピンクアメジストの天然の美しさを存分に堪能することができます✿*:・自然光のお写真とサイズは画像5枚目になります(❁ᴗ͈ˬᴗ͈)。:.✿*:・✡️深い癒しの石 ピンクアメジストピンクアメジストは深い癒やしを与えてくれます。ハートチャクラから体全体に癒しのバイブレーションを流し、感情も肉体も、オーラフィールドにも、全ての部分に流れていくでしょう。また、インナーチャイルドを統合していく石でもあり、子供時代の癒えていない痛み・悲しみ・トラウマなどを解放します。自分自身を受け入れて、平和の中で心地よく楽しむことを教えてくれるでしょう。この時代に発見されたということにも意味があり、今まさに必要なメッセージを伝え、そして導こうとしてくれているのかも知れません。#水晶#クリスタル#風水#風水インテリア#風水アイテム#ローズクォーツ#アメジスト#オパール#電気石#リチア電気石#トパーズ#紅水晶#ヒーリング#癒し#浄化#神秘的#恋愛成就#ポジティブ#天然石#鉱物#オルゴナイト ローズアメジストローズドフランス※本体以外のディスプレイは含みません。※天然石のため細かいキズや欠け、へこみやひび割れなどが見られる場合があります。⚠︎撮影時の照明やお使いのディバイス環境により、実物と色調が異なる場合がございます。