売約済み　植木鉢　リメイク鉢　犬X秋

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ご覧いただきましてありがとうございます。未使用の素焼き鉢をリメイクしました。植木鉢 リメイク鉢 犬X秋サイズ 直径約14.5cm高さ約13cm仕上げに防水ニス2度塗り。雨晒しは避け軒下、ベランダ、屋内での使用をお勧めします。ハンドメイドの作品になりますので多少の色むら、絵の具の付着、シワ、ヨレ等ございます。完璧ではございませんが、一つ一つ心を込めて丁寧に作製しています。⭐️お纏め割引について合計から割引しますので購入前にご希望の商品ページにそれぞれコメントをお願いします。 確認でき次第、専用ページ作成しお知らせ致します。¥1500〜¥1999¥100割引¥2000〜¥2999¥200割引¥3000〜¥3999¥300割引¥4000〜¥4999¥400割引¥5000〜¥5999¥500割引以降¥1000ごとに¥100割引となります。以上ご理解の程ご購入お願い致します。#もこもこリメイク鉢#リメ缶#リメ鉢#ハンドメイド#寄せ植え#ミニチュアダックス#犬#てんとう虫#紅葉#ガーデン雑貨#可愛い植木鉢