リンゴ　林檎　アップル　ガラス置物　オブジェ　硝子細工　レア 大きい

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商品詳細
この大きさのガラスのリンゴはレアだと思います。大きさは写真をご参考にして下さい。目立つ傷や汚れなどは見受けられませんが、素人検品のため、細かな傷や汚れなどある可能性があります。写真にて現状をご確認いただき、気になることがありましたら、ご購入前にコメントにてご質問ください。 らくらくメルカリ便での発送を予定していますが、もしかすると、ゆうゆうメルカリ便に変更させていただくかもしれません。不都合などございましたら、コメントにてお知らせ願います。ガラス工芸クリスタルオブジェ粋工房 博多びーどろ 津軽びいどろマルティグラス MultiGlassベネチアングラス ムラーノ murano
http://narcologia.ru/goods/choice835985.html
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit680686.html
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