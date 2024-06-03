ハイハイ人形御所人形市松人形

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商品詳細
沢山有る中から見て頂きありがとうございますこの商品は明治時代の作品ですとてもかわいいお顔をしていますなんせ昭和の作品ですから汚れはあります顔に欠損はありません状態は良いと思います高さ約10センチ横約14センチです赤い座布団も付けますよろしくおねがいします
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