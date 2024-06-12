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- 中国 唐三彩 ラクダ ウマ 陶器 置物 4点セット
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商品詳細
こちらは、中国唐三彩ラクダウマ陶器置物4点セットです。ラクダ3体と馬1体になります。4点とも良好ですが、長期保管品になるので、軽微な小傷、汚れ程度はありと思っていただけたら助かります。サイズ(約)(ラクダ(大)高さ:18.4cm横:5.8cm奥行き:13.7cm(ラクダ(少)高さ:16.6cm横:6.7cm奥行き:11.2cm(馬)高さ:14.7cm横:5.1cm奥行き:15.8cm・50088588558
http://narcologia.ru/goods/secretarial927316.html
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