ベトナム　刺繍　板　雑貨

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商品詳細
ベトナムの刺繍です。金魚と植物の刺繍が板の中にあり、両面ともに同じ見た目という、特殊な技術が用いられています。板は合計4枚あります。板1枚の大きさ:30.3cm×11.8cm写真をご覧の上、ご購入をご検討ください。素材···布・ファブリックテイスト···アジアン・エスニック・モロッコ風高さ···30～39.9cm#アジア#海外#ベトナム#刺繍#雑貨
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