  • こだわり検索
ショッピングガイド
はじめてのお客様へ
ご利用ガイド
品質とサービス
コンシェルジュに相談
FAXでのご注文
ベトナム　刺繍　板　雑貨
商品番号 C26755365169
商品名

ベトナム　刺繍　板　雑貨
ブランド名 Cankle
特別価格 税込 6,000 円
在庫状況 あり

在庫状況について


数量：

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)

返品・交換について

お気に入りに追加

お気に入り追加済

商品詳細

ベトナムの刺繍です。金魚と植物の刺繍が板の中にあり、両面ともに同じ見た目という、特殊な技術が用いられています。板は合計4枚あります。板1枚の大きさ:30.3cm×11.8cm写真をご覧の上、ご購入をご検討ください。素材···布・ファブリックテイスト···アジアン・エスニック・モロッコ風高さ···30～39.9cm#アジア#海外#ベトナム#刺繍#雑貨
http://narcologia.ru/goods/seamless993529.html
http://narcologia.ru/goods/plaque944607.html
http://narcologia.ru/goods/reboot563136.html
ベトナム　刺繍　板　雑貨
ベトナム 刺繍 板 雑貨 オープニング 大放出セール 9180円 www ...
ベトナム　刺繍　板　雑貨
ベトナム 刺繍 板 雑貨 オープニング 大放出セール 9180円 www ...
ベトナム　刺繍　板　雑貨
ベトナム雑貨・カラフルアジアン雑貨 笑福Lotus | 蓮雑貨 | ベトナム ...
ベトナム　刺繍　板　雑貨
受注生産品】Mr.クオック・スー作品 ピンクフラワー 刺繍絵 額付 1402 ...
ベトナム　刺繍　板　雑貨
ベトナム 刺繍 板 雑貨 | renditiondevelopments.ca
ベトナム　刺繍　板　雑貨
ベトナム土産に人気の刺繍雑貨特集 - ユーゴック
ベトナム　刺繍　板　雑貨
ベトナム雑貨・カラフルアジアン雑貨 笑福Lotus | 蓮雑貨 | ベトナム ...
ベトナム　刺繍　板　雑貨
ベトナム刺繍 | バリ島直輸入！アジアン雑貨・家具の通販【アジア工房 ...
ベトナム　刺繍　板　雑貨
ベトナム刺繍巾着袋　シフォン　アジアン雑貨　small　 | こりすのパン屋Base店　（世界の蚤の市　ひとつだけの宝物） powered by BASE
ベトナム　刺繍　板　雑貨
本当は教えたくない刺繍バック店 in Hanoi - ハノイのそれが好き💕
ベトナム　刺繍　板　雑貨
ベトナム お土産 雑貨 ／ ベトナム刺繍・少数民族・飼料袋リメイク ...
ベトナム　刺繍　板　雑貨
受注生産品】Mr.クオック・スー作品 ピンクフラワー 刺繍絵 額付 1402 ...
ベトナム　刺繍　板　雑貨
ベトナム お土産 雑貨 ／ ベトナム刺繍・少数民族・飼料袋リメイク ...
ベトナム　刺繍　板　雑貨
ベトナム刺繍巾着袋　シフォン　アジアン雑貨　small　 | こりすのパン屋Base店　（世界の蚤の市　ひとつだけの宝物） powered by BASE
ベトナム　刺繍　板　雑貨
花柄 ベージュ色 アオザイ刺繍 ベトナム雑貨 ポーチ ロイ 通販｜Creema ...

この商品をチェックした人は、こんな商品もチェックしています

ワイルドストロベリー にはこのような商品もございます

narcologia.ru